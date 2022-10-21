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12:36, 21 октября 2022Мир

У Джонсона появились первые сторонники за выдвижение в премьеры

Министр энергетики Британии первым поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Британии Джейкоб Рис-Могг первым среди членов нынешнего британского правительства поддержал кандидатуру экс-главы правительства Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

«Я поддерживаю Бориса», — написал министр. В комментариях к публикации пользователи разделились во мнении: сторонники возвращения Джонсона на пост назвали это хорошим решением, другие не согласны с данной позицией из-за неоднозначных мер по борьбе с COVID-19 и финансовых трудностей страны из-за поддержки Украины.

Ранее бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул предположил, что если Борис Джонсон появится в списках кандидатов, то это будет отличным решением для Британии. Он отметил, что выдвижение может стать слишком рискованным из-за расследования парламента в отношении политика из-за вечеринок с его участием в разгар пандемии COVID-19.

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Дмитрий Сотак
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