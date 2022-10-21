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08:37, 21 октября 2022Мир

Назван лучший кандидат в премьеры Британии

Экс-чиновник Евроосюза Коул назвал Джонсона лучшим кандидатом в премьеры Британии
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул предположил, кто мог быть стать лучшим кандидатом на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Его слова приводит РИА Новости.

Коул посчитал, что им может быть экс-глава кабмина Борис Джонсон. Однако это выдвижение может стать слишком рискованным из-за расследования парламента в отношении политика из-за вечеринок с его участием в разгар пандемии COVID-19.

«Некоторые парламентарии хотят его вернуть, и он все еще очень популярен среди избирателей. Однако бывший премьер все еще находится под следствием за ложь парламенту о приеме гостей на Даунинг-стрит 10, поэтому это слишком рискованно для консерваторов — выбрать его сейчас», — отметил экс-чиновник из Евросоюза.

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Эксперт допустил, что кандидатами на пост премьера также могут стать экс-глава минфина Риши Сунак, лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава МВД Суэлла Браверман.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскрыл последствия отставки Трасс. По его словам, уход политика и возвращение Джонсона на эту должность приведет к ее девальвации.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата главы правительства.

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Марина Совина
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