Бывший президент Молдавии Додон заявил о желании НАТО разжечь конфликт в Приднестровье

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о желании НАТО разжечь конфликт в Приднестровье. Его слова приводит ТАСС.

«Есть несколько иностранных акторов, заинтересованных в конфликте в Приднестровье, в том числе для создания в регионе нового очага войны. (...) Ставка некоторых из этих акторов заключается в том, чтобы превратить Республику Молдова в активную сторону военного противостояния с российскими силами, чтобы затем Кишинев мог оправдать "дружественное" вмешательство некоторых войск НАТО из Румынии и других западных стран», — считает он.

По его словам, власть правящей партии «Действие и солидарность» готовит мобилизацию населения и планирует начать военные действия на Днестре при поддержке или по требованию внешних союзников молдавского президента Майи Санду.

Ранее в НАТО заговорили о «румынской Молдавии». На фоне событий на Украине стратегический центр Европы переместится на восток, заявил заместитель генерального секретаря Североатлантический альянса Мирча Джоанэ. Как он утверждает, «румынская Молдавия» должна стать охраняемым с военной точки зрения регионом.