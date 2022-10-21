В НАТО заговорили о «румынской Молдавии»

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о перемещении стратегического центра на восток

На фоне событий на Украине стратегический центр Европы переместится на восток, Румыния призвана стать крайне важным во многих сферах государством. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает агентство Agerpres.

«Стратегический центр притяжения Европы перемещается на восток, а для Румынии восточный фланг — это все, что у нас есть от Негру-Водэ до Сату-Маре, очевидно, проходя через чрезвычайно важную стратегическую область, которую представляют Яссы и румынская Молдова», — сказал Джоанэ.

В своей речи он также заговорил о том, что центр перемещается в «новую реальность», и этим нужно пользоваться. Кроме того, Джоанэ сказал, что «румынская Молдавия» должна стать охраняемым с военной точки зрения регионом.

В конце июня вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску указал на необоснованность слухов о возможном объединении страны с соседней Румынией. Он также отметил, что Бухарест поддерживает Кишинев на пути евроинтеграции, в пользу которой, по его словам, высказалось и само население Молдавии.