Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:52, 21 октября 2022Из жизни

Питбуль спас тонущего щенка из бассейна и попал на видео

New York Post: пятилетняя собака спасла упавшего в бассейн щенка

Пятилетняя собака породы питбуль в бразильском муниципалитете Жардинополис, штат Сан-Паулу, спасла упавшего в бассейн трехмесячного тонущего щенка. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как три щенка играют около бассейна в частном доме. В какой-то момент один из них поскальзывается и падает в воду. Пока он беспомощно барахтается, другие щенки начинают лаять, чтобы привлечь внимание хозяйки.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

На место происшествия прибегает питбуль и прыгает в бассейн, чтобы спасти щенка. Собака нежно хватает детеныша зубами и вытаскивает его из воды.

К этому моменту появляется владелица животных. Она одобрительно гладит собаку по спине. Женщина рассказала, что ее пятилетняя собака породы питбуль по кличке Афина всегда наблюдает за происходящим со своего любимого места у кромки бассейна.

Видео набрало несколько тысяч просмотров. «Собаки — лучшие», — написал в комментариях один из пользователей соцсетей. «Удивительно», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в деревне Баллинахинч, Северная Ирландия, щенок породы кокапу поднял тревогу и спас взрослого французского бульдога от утопления в джакузи. Собака барахталась в воде около двух с половиной минут, пока не подоспела помощь.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского
На Украину возрос поток наемников
Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей
Глава СКР поручил проверить нападение на генконсульство РФ в Лейпциге
Жительница Подмосковья выпала с пятого этажа и выжила
В США продадут дом знаменитого спортивного комментатора
Россиян предупредили об опасном хрусте в некоторых суставах
В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО
Телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.