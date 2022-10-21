Питбуль спас тонущего щенка из бассейна и попал на видео

New York Post: пятилетняя собака спасла упавшего в бассейн щенка

Пятилетняя собака породы питбуль в бразильском муниципалитете Жардинополис, штат Сан-Паулу, спасла упавшего в бассейн трехмесячного тонущего щенка. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как три щенка играют около бассейна в частном доме. В какой-то момент один из них поскальзывается и падает в воду. Пока он беспомощно барахтается, другие щенки начинают лаять, чтобы привлечь внимание хозяйки.

На место происшествия прибегает питбуль и прыгает в бассейн, чтобы спасти щенка. Собака нежно хватает детеныша зубами и вытаскивает его из воды.

К этому моменту появляется владелица животных. Она одобрительно гладит собаку по спине. Женщина рассказала, что ее пятилетняя собака породы питбуль по кличке Афина всегда наблюдает за происходящим со своего любимого места у кромки бассейна.

Видео набрало несколько тысяч просмотров. «Собаки — лучшие», — написал в комментариях один из пользователей соцсетей. «Удивительно», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в деревне Баллинахинч, Северная Ирландия, щенок породы кокапу поднял тревогу и спас взрослого французского бульдога от утопления в джакузи. Собака барахталась в воде около двух с половиной минут, пока не подоспела помощь.

