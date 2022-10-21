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11:44, 21 октября 2022Наука и техника

В России разработали новую технологию управления беспилотниками

НТИ: разработана технология управления беспилотниками при помощи жестов

Фото: Jonathan Lampel / Unsplash

В России разработана новая технология управления беспилотниками, предполагающая использование жестов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

«Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами», — отметили в пресс-службе организации.

По данным НТИ, соответствующее «решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству».

Отмечается, что разработка принадлежит компании Droneshub.

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«Можно показать роверу, что от него требуется: "следуй за мной", "поворот", "вперед", "назад", "включи фары" и другие команды. Решение можно интегрировать и в другие машины, коммунальную и спецтехнику: бульдозеры, погрузчики, тракторы, а также и в беспилотные аппараты», — сказал гендиректор компании-разработчика Максим Томских.

В августе на форуме «Армия-2022» был представлен российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик», который можно использовать в условиях сильного ветра.

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Иван Потапов
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