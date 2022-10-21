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13:02, 21 октября 2022Россия

В Госдуме раскритиковали предложение вернуть двухлетнюю службу в армии

Депутат Нечаев раскритиковал предложение Джабарова вернуть двухлетнюю службу в армии

Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

В Госдуме раскритиковали предложение сенатора Владимира Джабарова вернуть двухлетнюю службу в армии. С критикой выступил депутат Алексей Нечаев, сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии 20 октября. По его словам, это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло бы лучше подготовить военнослужащих.

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«Из России уже уехало 600-700 тысяч мужчин. Прочитав такие новости, за границу отправятся оставшиеся. Причем вместе с женами. Люди и без этого напряжены. Как ваши предложения изменят расклад сил в спецоперации?» — отреагировал на предложение сентаора Нечаев.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал идею о возвращении двухлетней срочной службы в армии. Он заявил, что одного года недостаточно, чтобы хорошо подготовить военнослужащего.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. По его словам, это очень важно в новых реалиях.

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Анастасия Шейкина
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