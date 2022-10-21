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02:29, 21 октября 2022Мир

Маск оценил комментарий Медведева об отставке Трасс

Предприниматель Маск положительно оценил комментарий Медведева об отставке Трасс

Фото: Aly Song / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск положительно оценил комментарий заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об отставки премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом пишет ТАСС.

«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — отметил Маск.

Ранее Медведев отреагировал на решение Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании словами «пока, пока, поздравляю, латук». Таким образом зампред Совбеза присоединился к шутке жителей Великобритании, которые делали ставки: покинет ли Трасс пост премьера через 35 дней — время, за которое может сгнить салат-латук.

В четверг, 20 октября, Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Британии. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями.

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Марина Совина
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