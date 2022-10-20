Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 20 октября 2022Россия

Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»

Медведев отреагировал на отставку Трасс с поста премьера фразой «пока, поздравляю, латук»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании словами «пока, пока, поздравляю, латук». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте политика.

Медведев редко пользуется соцсетью из-за ее антироссийской позиции, однако ради такого события он зашел в свой аккаунт и написал на английском-языке: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce».

Таким образом зампред Совбеза присоединился к шутке жителей Великобритании, которые делали ставки: покинет ли Трасс пост премьера через 35 дней — время, за которое может сгнить салат-латук.

В четверг, 20 октября, Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Британии. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями. Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.