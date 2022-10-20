Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»

Медведев отреагировал на отставку Трасс с поста премьера фразой «пока, поздравляю, латук»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании словами «пока, пока, поздравляю, латук». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте политика.

Медведев редко пользуется соцсетью из-за ее антироссийской позиции, однако ради такого события он зашел в свой аккаунт и написал на английском-языке: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce».

Таким образом зампред Совбеза присоединился к шутке жителей Великобритании, которые делали ставки: покинет ли Трасс пост премьера через 35 дней — время, за которое может сгнить салат-латук.

В четверг, 20 октября, Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Британии. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями. Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

