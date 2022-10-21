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11:52, 21 октября 2022Забота о себе

Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка

Модель Эмили Ратаковски заявила, что использует свою сексуальность для заработка
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Фото: face to face / Globallookpress.com

Активно публикующая откровенные снимки американская модель Эмили Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. В этом она призналась в беседе с Harper's Bazaar.

В 2021 году, напомнило издание, разоблачительница Фрэнсис Хоген раскрыла внутренний документ социальной сети Facebook, где говорилось, что использование Instagram негативно влияет на ментальное здоровье молодежи, особенно девушек, у которых оно может вызвать суицидальные мысли и расстройства пищевого поведения. «Я признаю, что сексуализация меня самой и публикация фото, которые поддерживают существующие стандарты красоты — это трудная тема. Я не пытаюсь сбросить с себя ответственность», — ответила Ратаковски на вопрос о том, признает ли свою причастность к проблеме.

Однако, отметила она, использование собственной сексуальности помогает ей зарабатывать. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны», — пожала плечами она. «Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — ответила она вопросом на вопрос, что могла бы сделать, чтобы поменять ситуацию.

«Я хочу показывать себя миру на своих условиях и получать от этого удовольствие, не думая при этом, хорошая я феминистка или плохая», — подытожила модель.

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24 апреля 2016

Эмили Ратаковски 31 год. В ноябре 2021 года она выпустила сборник эссе «Мое тело», в котором рассказывает о семье, сексизме и сексуальной объективизации женщин.

Ранее врач-психотерапевт Полина Свечникова в разговоре с «Лентой.ру» назвала факторы, которые увеличивают риск развития депрессии. По ее словам, к этому приводит совокупность биологических, психологических и социальных факторов.

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Александра Лисица
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