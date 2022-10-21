В сети признали правоту заявлений Путина о судьбе Запада

Читатели Le Figaro в Twitter признали правоту заявлений Путина о судьбе Запада

Пользователи сети признали правоту президента России Владимира Путина, заявившего о нравственном саморазрушении Запада. Свое мнение читатели оставили в Twitter, комментируя статью о российском лидере во французском Le Figaro «Почему Путин осуждает "декаданс" Запада».

Путин в ходе выступления 30 сентября заявил, что Запад радикально отрицает нормы религии и семьи. В качестве примеров он привел наличие в США и странах Европы понятий различных «гендеров», которые существуют помимо мужчин и женщин. По его словам, эти «извращения ведут к деградации и вымиранию». Он также порассуждал о том, что России вряд ли необходимы такие понятия, как «родитель один» и «родитель два», которые приняты в некоторых странах Запада.

«Почему??? Вы только посмотрите на состояние Франции! Журналисты, откройте глаза, а не ждите возможной должности у Макрона!» — указал пользователь Sylvain.

«Увы, в этом мы не можем его обидеть: Запад в полном декадансе, и Франции не удалось остаться в стороне от этого», — уверена Martine RIGOLET. С ней согласился пользователь Grand Capelet, также указавший на декадентские настроения на Западе.

Sylvie margottin задалась вопросом, в чем не прав российский лидер, и «разве его слова не являются описанием состояния нашего общества?». Пользователь €nzoferrari, отец четверых детей, назвал Путина «просто провидцем».