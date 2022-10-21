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18:04, 21 октября 2022Мир

Макрон обвинил США в наживе на европейцах

Макрон обвинил США в продаже газа европейцам в 3-4 раза дороже американских цен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах. Об этом сообщает ТАСС.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам», — сказал Макрон. По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об «искренности в трансатлантической торговле».

Макрон также заявил, что планирует поднять этот вопрос во время визита в США в декабре.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам. «Мы ожидаем большего от американской администрации. Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — призвал он.

Россия значительно сократила поставки топлива в Европу. На этом фоне регион обратился к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28 до 45 процентов.

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Варвара Кошечкина
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