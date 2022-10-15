Франция попросила США «по-дружески» снизить цены на газ

Le Figaro: министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал США снизить цены на СПГ

США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает Le Figaro.

«Мы ожидаем большего от американской администрации. Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — призвал он. Россия значительно сократила поставки топлива в Европу. На этом фоне регион обратился к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28 до 45 процентов.

Но американский газ дороже импортировать, поясняет издание. Поэтому Франция попросила США снизить цены на него в разгар энергокризиса. Министр экономики Германии Роберт Хабек в начале октября тоже выражал сожаление по поводу «астрономических» цен от «дружественных» стран.

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе. В том числе благодаря этим поставкам Евросоюз, стремящийся покончить с зависимостью от российского газа, опережает график закачки в подземные хранилища газа (ПХГ).