Немецкий город захотел стать площадкой для переговоров России и Украины

Die Welt: немецкий Штральзунд предложил ратушу для проведения переговоров России и Украины

Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России и Украины. Об этом сообщает газета Die Welt.

Горожане обратились к мэру города Александеру Бадрову с предложением информировать правительство ФРГ о данной инициативе. В качестве площадки для проведения переговоров предлагается местная ратуша.

«У Штральзунда великая история в области создания мира», — говорится в резолюции. Как отмечает издание, жители напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.

Ранее большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине. Только 17 процентов опрошенных выразили противоположную позицию.