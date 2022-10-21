Немецкий город захотел стать площадкой для переговоров России и Украины
Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России и Украины. Об этом сообщает газета Die Welt.
Горожане обратились к мэру города Александеру Бадрову с предложением информировать правительство ФРГ о данной инициативе. В качестве площадки для проведения переговоров предлагается местная ратуша.
«У Штральзунда великая история в области создания мира», — говорится в резолюции. Как отмечает издание, жители напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.
Ранее большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине. Только 17 процентов опрошенных выразили противоположную позицию.