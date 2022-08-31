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Большинство жителей Германии потребовали от Запада начать переговоры с Россией

77 % опрошенных немцев потребовали от Запада переговоров с Россией по Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого оказались эти данные.

Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине. Только 17 процентов опрошенных выразили противоположную позицию.

Кроме того, 87 процентов респондентов считают, что западные лидеры должны проводить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и только 11 процентов оказались против.

Ряд европейских политиков выступают со схожей позицией. Так, вице-президент Швейцарской народной партии, входящей в правительственную коалицию, Магдалена Мартулло-Блохер призывала ЕС к переговорам с Россией по поставкам газа и мирному урегулированию на Украине.

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Виктория Кондратьева
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