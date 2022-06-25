В Швейцарии призвали Евросоюз к переговорам с Россией по газу и миру на Украине

Швейцарский политик Мартулло-Блохер призвала ЕС к переговорам с РФ по газу и Украине

Швейцарский политик, вице-президент Швейцарской народной партии, входящей в правительственную коалицию Магдалена Мартулло-Блохер в интервью Neue Zürcher Zeitung призвала Европейский союз (ЕС) к переговорам с Россией по поставкам газа и мирному урегулированию на Украине.

Она указала, что лидеры европейских стран должны осознать свою ответственность и признать зависимость от российского газа, после чего договориться с президентом России Владимиром Путиным о стабильных газовых поставках как минимум до весны 2023 года и о мире, вместо того, чтобы разжигать конфликт.

Мартулло-Блохер подчеркнула, что из-за сокращению поставок нехватка газа и электроэнергии может стать реальностью до зимы. Она выразила обеспокоенность ситуацией в Швейцарии, которая экономически связана с ЕС.

«В худшем случае Евросоюз распадется. Я не сторонница конструкции ЕС, но это было бы катастрофой. Хотим ли мы краха всей европейской экономики и общества из-за украинского конфликта?» — сказала политик.

Она отметила бесперспективность антироссийских санкций, напомнив, что они никогда не приводили к смене режима, ни в Иране, ни на Кубе, ни в Северной Корее. По словам Мартулло-Блохер, рестрикции сильнее ударяют по Европе, чем по России.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией при потере контроля над Донбассом и ограничении поставок западного оружия.