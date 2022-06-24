В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной

Сенатор Цеков допустил возобновление переговоров России и Украины до конца года

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией при потере контроля над Донбассом и ограничении поставок западного оружия, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. Условия возвращения сторон к обсуждению прекращения огня он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Вынужденные переговоры

«На Украине у власти находятся абсолютные дилетанты и неопытные люди, — считает Цеков. — Они тешат себя иллюзиями о том, что могут освободить территорию от российских войск силовым путем, надеются на чудо-оружие, которое поставят Европа и Америка. Единственные, кто сегодня что-то понимают в происходящем, — это украинские военные, но права голоса они не имеют, с их мнением не считаются».

Сенатор добавил, что Украина также находится под давлением Великобритании и США, для которых война представляет большой интерес.

Конечно, в какой-то степени они тоже от нее страдают, но в меньшей степени, чем Европа. Мы, конечно, тоже страдаем, будем и дальше сталкиваться с проблемами, но в меньшей степени, чем ЕС Сергей Цеков сенатор

Цеков допустил, что серьезные территориальные подвижки на Украине произойдут уже в этом году, что даст новый стимул к возобновлению переговорного процесса.

«За три-четыре недели освободят Донбасс, потом начнут более активные действия в других регионах Украины, парализуют поставляемое Западом чудо-оружие. И тогда Украина уже вынуждена будет пойти на переговоры, не обращая внимания на американцев и англичан», — заключил политик.

Варианты мира

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что существует два основных подхода к ведению переговоров: о прекращении огня и, собственно, об урегулировании конфликта. Например, корейский конфликт закончился как раз договоренностью о прекращении огня, но конфликт так и не был завершен.

«И российское, и украинское руководство время от времени заявляет о готовности к переговорам, но в обоих случаях условия оказываются неприемлемыми для противоположенной стороны. Например, Украина требует отвода войск на позиции до 24 февраля. Россия против. Украина, в свою очередь, не готова к миру в обмен на территории — все проводимые опросы показывают, что общество не готово поступаться принципами и отдавать свои земли в обмен на разрешение конфликта и мирное сосуществование двух государств», — объяснил политолог.

Он также напомнил, что Россия ставила целью денацификацию, но Украина в принципе отрицает нацизм в стране. Не готова она и к демилитаризации, поскольку одностороннее разоружение принципиально невозможно в условиях взаимного недоверия.

Кто-то должен пойти на уступки

«В итоге мы приходим к тому, что переговоров хотят все. Но каждый на своих условиях. Отсюда и заявления о том, что проблему не удастся решить, пока не определится ситуация на фронте», — заметил Калачев.

Политолог предположил, что первые переговоры завершились из-за изменившегося отношения Украины к своим возможностям — в Киеве посчитали, что способны сдержать натиск российской армии и сил ДНР и ЛНР.

Стороны меняют свою позицию по отношению к переговорам в зависимости от того, какая ситуация складывается на полях прямо сейчас. Обеим сторонам необходимы сильные переговорные позиции, иначе договориться ни о чем не удастся Константин Калачев политолог

Политолог заметил, что ситуация, при которой ни одна из сторон не будет выглядеть проигравшей, сегодня уже кажется фантастической. Кто-то должен будет пойти на те или иные уступки. Россия к этому не готова категорически. Готовность Украины, по мнению политолога, будет определяться способностью ВСУ к дальнейшему сопротивлению.

«Когда Россия и Украина поймут, что конфликт может затянуться на долгие годы, начнется поиск компромиссов. Думаю, летом фаза все еще будет активной, но к середине-концу осени иллюзий станет меньше и обе стороны будут готовы вернуться к переговорам», — считает Калачев.

Он предположил, что конфликт может завершиться сохранением армии с обеих сторон и фиксацией линии противостояния.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности того, что Запад разрешит Украине вернуться к переговорам. По его словам, США и Великобритания фактически запретили Киеву вести диалог с Москвой и Украина перестала выходить на переговорный уровень с 15 апреля.