Лавров усомнился в возможности переговоров России и Украины

Глава МИД России Лавров усомнился, что Запад разрешит Украине вернуться к переговорам

В Москве не видят возможности, что Запад разрешит Украине вернуться к переговорам с Россией. Об этом в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, США и Великобритания фактически запретили Киеву вести диалог с Москвой, и Украина перестала выходить на переговорный уровень с 15 апреля. «Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне», — сказал глава российской дипломатии.

23 июня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что для перехода к мирному плану по Украине существует условие — это выполнение Киевом требований Москвы. Представитель Кремля добавил, что Украине известны все требования российской стороны.

Ранее сообщалось, что президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги встретились с главой Украины Владимиром Зеленским 16 июня. Как позже сообщило издание Die Welt, европейские политики тайно убеждали украинского лидера начать переговоры с Россией.