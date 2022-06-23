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В Кремле назвали условие перехода к «мирному плану» по Украине

Представитель Путина Песков заявил о наличии условия для «мирного плана» по Украине

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Для перехода к «мирному плану» по Украине существует условие — это выполнение Киевом требований Москвы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Украине известны все требования российской стороны.

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Ранее депутат Госдумы Слуцкий не исключил возобновления переговоров России с Украиной. По его словам, все зависит от того, кто принимает участие в переговорах со стороны Киева.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.

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Валерий Розенберг
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