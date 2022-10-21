Россиянин убил гражданскую жену и заявил в полицию о ее пропаже

В Томске мужчина убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже

В Томске 58-летний местный житель признался в убийстве 43-летней гражданской жены, об исчезновении которой он ранее заявил в полицию. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Томской области.

По данным ведомства, в день трагедии пара поехала на дачу. Там между сожителями возник конфликт, во время которого мужчина убил женщину, закопал ее тело в яме на дачном участке и позже залил бетоном.

После этого он обратился в полицию и рассказал, что его возлюбленная уехала на дачу и перестала выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска стали отрабатывать разные версии случившегося и выяснили, что незадолго до исчезновения женщина вместе с сожителем уехала на машине в неизвестном направлении. Позже россиянин вернулся домой один.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка разоблачили предполагаемого убийцу, следователи возбудили в отношении него дело. На допросе мужчина рассказал, где спрятал тело погибшей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Петушкова, который убил и в лесу расчленил жену. По версии следствия, он, находясь у себя дома, ударил кулаком жену — та упала, ударилась затылком о стену и скончалась на месте.