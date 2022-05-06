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Суд арестовал убившего и расчленившего жену петербуржца

Суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, который убил жену и расчленил тело в лесу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Петушкова, который убил и в лесу расчленил жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, 22 февраля Петушков, находясь у себя дома, ударил кулаком жену — та упала, ударилась затылком о стену и скончалась на месте. Тогда агрессор сперва перетащил тело в ванную, а затем вывез в безлюдное место, где расчленил топором, упаковал части тела в пакеты и выбросил. Предварительно известно, что пара в последнее перед убийством время часто ссорилась и причиной тому были супружеские измены Петушкова.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан местный житель по подозрению в убийстве супруги, чье тело он расчленил и бросил в лесу. Мужчина 1978 года рождения, проживающий в Колпино, дал признательные показания и показал место сокрытия останков.

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Леонид Микуляк
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