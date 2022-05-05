Петербуржец убил и расчленил жену в лесу

В Петербурге задержан мужчина, убивший и расчленивший жену; ее останки найдены в лесу

В Петербурге задержан местный житель по подозрению в убийстве супруги, чье тело он расчленил и бросил в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу.

Мужчина 1978 года рождения, проживающий в Колпино, дал признательные показания и показал место сокрытия останков. Убийство было совершено 22 февраля 2022 года.

По версии следствия, между подозреваемым и его супругой в квартире жилого дома произошла ссора. Во время конфликта мужчина убил ее, а тело вывез в Гатчину. Там в лесу он его расчленил и оставил.

Останки женщины направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об аресте подозреваемого, ему также будет предъявлено обвинение в убийстве.

