Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Петербуржец убил и расчленил жену в лесу

В Петербурге задержан мужчина, убивший и расчленивший жену; ее останки найдены в лесу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Петербурге задержан местный житель по подозрению в убийстве супруги, чье тело он расчленил и бросил в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу.

Мужчина 1978 года рождения, проживающий в Колпино, дал признательные показания и показал место сокрытия останков. Убийство было совершено 22 февраля 2022 года.

По версии следствия, между подозреваемым и его супругой в квартире жилого дома произошла ссора. Во время конфликта мужчина убил ее, а тело вывез в Гатчину. Там в лесу он его расчленил и оставил.

Останки женщины направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об аресте подозреваемого, ему также будет предъявлено обвинение в убийстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами
В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей
Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной
Россияне массово пересели с самолетов на поезда
Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ
Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.