СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне

СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе через реку в Херсоне

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела мирных жителей на переправе в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в тот момент, когда граждане пытались перебраться на другую сторону реки, украинские военные начали стрелять по переправе из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом удары наносились кассетными боеприпасами для того, чтобы увеличить количество пострадавших.

В результате четыре человека погибли, еще 13 получили ранения. Известно, что среди них есть дети. Также отмечается, что среди погибших — двое журналистов.

«Эти факты еще раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население», — добавили в СКР.

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.