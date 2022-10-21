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04:00, 21 октября 2022Бывший СССР

Глава офиса Зеленского раскритиковал призывающих к миру не на условиях Киева

Глава Офиса Зеленского Ермак назвал идиотами призывающих к миру не на условиях Киева
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал политиков и бизнесменов Запада, которые призывают заключить мир с Россией не на условиях Киева. Об этом он написал в материале для газеты Washington Post.

Ермак обвинил Россию в «ядерном шантаже», не приведя доказательств в пользу этого заявления. Он также раскритиковал призывающих к миру не на условиях Киева и назвал их идиотами.

«Полезные идиоты на Западе все громче и громче призывают к миру. К сожалению, похоже, что некоторые услышали их голоса. Бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены призывают к переговорам с Кремлем. Во имя мира. По имя планеты. Во имя человечества. Но не во имя Украины. И не во имя справедливости», — подчеркнул он.

Советник Зеленского добавил, что в мире распространилось убеждение о том, что Украине следует отказаться от возвращения территорий для предотвращения войны в мире.

«Украина ищет мира. Украина жаждет мира. Но наши условия известны. Мы повторяли их много раз», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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