Киев обвинил МККК в нежелании защищать украинских военнопленных

Глава офиса Зеленского Ермак обвинил МККК в нежелании защищать украинских военнопленных

Международный комитет Красного Креста (МККК) не желает защищать украинских военнопленных. В этом обвинил организацию глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», — подчеркнул представитель Киева.