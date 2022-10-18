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18:50, 18 октября 2022Бывший СССР

Киев обвинил МККК в нежелании защищать украинских военнопленных

Глава офиса Зеленского Ермак обвинил МККК в нежелании защищать украинских военнопленных

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) не желает защищать украинских военнопленных. В этом обвинил организацию глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы не увидели готовности Международного комитета Красного Креста сделать все возможное для защиты украинских пленных», — подчеркнул представитель Киева.

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Алевтина Запольская
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