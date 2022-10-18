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01:06, 18 октября 2022Бывший СССР

На Украине предложили ликвидировать Международный комитет Красного Креста

Украинский омбудсмен Лубинец предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) предложил ликвидировать Международный комитет Красного Креста (МККК), поскольку, по его мнению, организацию не выполняет возложенные на нее обязанности.

Правозащитник, участвовавший в обмене военнопленными с российской стороной, заявил, что данное мероприятие планировалось с участием представителей МККК, которые так и не приехали.

«Разве средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплат топ-менеджерам, которые мигрируют от одного международного института в другой, выражая очередную обеспокоенность и обвиняя тех, кто требует от них работы в нарушении принципов нейтральности? Если организация не выполняет поставленные перед ней цели — ее нужно ликвидировать», — написал Лубинец.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер рассказал, что республика выражает готовность направить своих инструкторов в составе тренировочной миссии стран Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных.

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Марина Совина
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