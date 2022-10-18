Словакия выразила готовность направить Украине инструкторов для обучения военных

Глава МИД Словакии Качер: страна готова направить Киеву инструкторов для обучения военных

Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер заявил, что республика выражает готовность направить своих инструкторов в составе тренировочной миссии стран Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных, сообщает ТАСС.

«Мы готовы предоставить инструкторов и, возможно, тренировочные полигоны в Словакии, если последует дальнейшая договоренность. Они (полигоны — прим. «Ленты.ру») соответствуют наилучшему уровню», — заявил глава МИД.

Он также добавил, что главы МИД государств-членов Европейского союза остаются едиными во мнении о необходимости продолжать оказывать Киеву всестороннюю помощь.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России. Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.