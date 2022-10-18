Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 18 октября 2022Мир

Словакия выразила готовность направить Украине инструкторов для обучения военных

Глава МИД Словакии Качер: страна готова направить Киеву инструкторов для обучения военных

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер заявил, что республика выражает готовность направить своих инструкторов в составе тренировочной миссии стран Евросоюза (ЕС) по обучению украинских военных, сообщает ТАСС.

«Мы готовы предоставить инструкторов и, возможно, тренировочные полигоны в Словакии, если последует дальнейшая договоренность. Они (полигоны — прим. «Ленты.ру») соответствуют наилучшему уровню», — заявил глава МИД.

Он также добавил, что главы МИД государств-членов Европейского союза остаются едиными во мнении о необходимости продолжать оказывать Киеву всестороннюю помощь.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России. Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске выросло до шести человек
Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»
Блинкен объяснил конкуренцию США и Китая
Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера
Владелица керамической мастерской рассказала о главной проблеме творческих людей
Новый «Каракурт» вышел на испытания в море
Словакия выразила готовность направить Украине инструкторов для обучения военных
Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»
Россия отказалась поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити
В США допустили раскол НАТО из-за двух стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.