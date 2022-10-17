МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и призвал немедленно их прекратить

Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов», — подчеркнули в украинском МИД.

Ведомство указало, что Россия использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства. Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 октября призвал страны Евросоюза ввести санкции против Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.

До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

