Индия запустила способную нести ядерный боезаряд ракету

Times of India: Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni Prime

Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности наземного базирования Agni Prime, способную нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как стало известно изданию, пуск был проведен в пятницу, 21 октября, с полигона на побережье штата Одиша. «В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены», — заявили в индийском оборонном ведомстве.

Уточняется, что это третье подряд успешное летное испытание ракеты Agni Prime, подтверждающее точность и надежность системы.

В мае Индия впервые провела испытания улучшенной сверхзвуковой крылатой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ. «Испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива», — доложили в Минобороны Индии. В ведомстве подчеркнули, что ракета BrahMos даст возможность военно-воздушным силам (ВВС) Индии наносить высокоточные удары с истребителей Су-30МКИ по наземным и морским целям на больших расстояниях.