Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:07, 21 октября 2022Наука и техника

Индия запустила способную нести ядерный боезаряд ракету

Times of India: Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету Agni Prime

Фото: Stringer / Reuters

Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности наземного базирования Agni Prime, способную нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как стало известно изданию, пуск был проведен в пятницу, 21 октября, с полигона на побережье штата Одиша. «В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены», — заявили в индийском оборонном ведомстве.

Уточняется, что это третье подряд успешное летное испытание ракеты Agni Prime, подтверждающее точность и надежность системы.

В мае Индия впервые провела испытания улучшенной сверхзвуковой крылатой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ. «Испытание прошло по плану, и ракета достигла поставленной цели в районе Бенгальского залива», — доложили в Минобороны Индии. В ведомстве подчеркнули, что ракета BrahMos даст возможность военно-воздушным силам (ВВС) Индии наносить высокоточные удары с истребителей Су-30МКИ по наземным и морским целям на больших расстояниях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне
Студент спас друга от смерти в пасти медведя
Глава UFC высказался о следующем сопернике Чимаева
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
Индия запустила способную нести ядерный боезаряд ракету
Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции
Токсиколог предупредил о взаимодействии популярных напитков с лекарствами
Немецкий журналист назвал экономической поножовщиной действия Германии и Франции
В ООН оценили слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.