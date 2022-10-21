Индонезия заявила о готовности организовать встречу Путина с Байденом на G20

Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом в рамках G20

Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что если президент РФ Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее», — сказал посол.

Ранее Джо Байден заявлял, что готов обсудить с Путиным на полях саммита G20 в Индонезии судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Но только в том случае, если российский лидер сам подойдет к нему.