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22:39, 19 октября 2022Мир

США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

Белый дом назвал неправдой публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикации о том, что американская администрация пытается избежать даже случайной встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта информация некорректна, это неправда», — оценила эти публикации Жан-Пьер на брифинге.

Чиновница отказалась комментировать публикацию издания Politico. В ней говорится, что американские чиновники якобы принимают меры, чтобы Байден не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересекся с российским лидером во время съемки групповой фотографии на саммите.

Ранее Путин оценил необходимость диалога с Байденом на полях саммита G20. По его словам, необходимости в переговорах с американским коллегой в рамках саммита нет, поскольку формат участия Москвы в мероприятии пока не определен.

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Юлия Мискевич
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