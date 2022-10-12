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Байден оценил вероятность переговоров с Путиным

Байден заявил, что не видит смысла в переговорах с Путиным, но готов обсуждать заключенных
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Cliff Owen/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN оценил вероятность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не видит смысла встречаться с ним, поскольку глава государства действует жестко, однако заявил о готовности обсуждать судьбу заключенных, например, баскетболистки Бритни Грайнер.

Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: «я хочу поговорить о Грайнер», то это возможно, но я не могу такого представить

Джо Байденпрезидент США

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию принять предложения и условия Вашингтона касательно обмена заключенными между странами, в первую очередь речь идет о делах Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты выступают за обсуждение обмена заключенными с Россией только по созданному каналу, а не через частных лиц.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы к конкретным действиям по обмену заключенными с США. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал госсекретаря Блинкена вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

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29 сентября 2022

Байден назвал Путина рациональным лидером, который «просчитался»

Президент США назвал Владимира Путина рациональным лидером, который «просчитался» на Украине.

Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался

Джо Байденпрезидент США

По мнению Байдена, президент России рассчитывал, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями, однако в этом вопросе допустил просчет.

Ошибки в конфликте на Украине чреваты Армагеддоном

Американский лидер считает, что ошибки в конфликте на Украины чреваты Армагеддоном. Он подчеркнул, что Путин не может «безнаказанно продолжать говорить» о применении тактического ядерного оружия.

Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном

Джо Байденпрезидент США

Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что у России существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Такую возможность также исключал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

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4 октября 2022

Байден не верит в возможность применения Россией ядерного оружия

Байден заявил, что не верит в вероятность применения Россией ядерного оружия. Вместе с тем Вашингтон обсуждает вероятность подобного развития событий, однако не раскрывает последствий для Москвы.

Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно и рассказывать о том, что мы будем или не будем делать

Джо Байденпрезидент США

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия и отказался называть конкретные меры, которые введет НАТО в ответ на действия Москвы.

Представитель НАТО добавил, что западные страны лишены «не сопряженных с риском альтернатив» оказанию поддержки Украине. По его мнению, победа Москвы над Киевом создаст для союзников по альянсу гораздо большую угрозу, чем помощь Киеву.

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