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США призвали Россию принять условия обмена заключенными

Блинкен заявил, что США призвали Россию принять предложения по обмену заключенными

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

США вновь призвали Россию принять предложения и условия Вашингтона касательно обмена заключенными между странами. Об этом напомнил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Что касается Бриттни Грайнер и Пола Уилана, я не могу рассуждать о том, что могут означать или не означать различные даты в суде. Я могу заявить, что к этому приковано все мое внимание. Как я уже говорил, на первом месте в моем списке приоритетных задач в мире — сделать все возможное, чтобы вернуть всех американцев, которые были произвольно или несправедливо задержаны. Это, безусловно, относится и к делам Бриттни Грайнер и Пола Уилана», — заявил Блинкен.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выступает за обсуждение обмена заключенными с Россией только по созданному каналу, а не через частных лиц

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы к конкретным действиям по обмену заключенными с США. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал госсекретаря Блинкена вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

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Виктория Кондратьева
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