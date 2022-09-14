Госдеп прокомментировал вопрос обмена заключенными с Россией

Госдеп: США выступают за обсуждение обмена заключенными с РФ только по созданному каналу

Вашингтон выступает за обсуждение обмена заключенными с Россией только по созданному каналу, а не через частных лиц, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Он прокомментировал недавнюю поездку в Москву отставного американского министра и дипломата Билла Ричардсона. Прайс напомнил, что Москва и Вашингтон имеют специальный канал связи для обсуждения вопроса обмена заключенными. Он уточнил, что стороны решают эту задачу.

«Частные лица, пытающиеся заключить сделку по обмену заключенными, не говорят и не могут говорить от имени правительства США», — подчеркнул он. При этом в Госдепе обеспокоены тем, что частные лица могут повлиять на переговоры и «помешать усилиям, которые уже предприняли для освобождения». Он призвал американцев не ездить в Россию.

В среду, 14 сентября, Ричардсон провел серию встреч в Москве по вопросу обмена осужденных американцев. Власти США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал Белый дом. По словам источников, предложение поступило еще в июле. Его исход зависит от решения российских властей.