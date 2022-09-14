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Бывший министр США провел в Москве встречи по обмену заключенными

CNN: бывший министр США провел серию встреч в Москву по вопросу обмена заключенными
Билл Ричардсон

Билл Ричардсон. Фото: Oscar Gonzalez / Global Look Press

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон провел серию встреч в Москве по вопросу обмена осужденных американцев. Об этом сообщает CNN.

«Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством. Подробности этих встреч не ясны», — говорится в сообщении телеканала.

В середине июля CNN сообщил, что Ричардсон должен был приехать в Москву. Дипломат долгое время работал над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл роль в освобождении Тревора Рида из-под стражи в России в апреле.

Ранее власти США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана (Paul Whelan) и Бриттни Грайнер (Brittney Griner), эту идею поддержал Белый дом. По словам источников, предложение поступило еще в июле. Его исход зависит от решения российских властей.

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Юлия Мискевич
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