Российские полицейские задержали в аэропорту находившегося в розыске иностранца

В Пулково полиция задержала 18-летнего иностранца-экстремиста, находившегося в розыске

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, находившегося в федеральном розыске. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.

По данным ведомства, в аэропорту Пулково правоохранители заметили юношу. Они выяснили, что он пять месяцев скрывался от полицейских иностранного государства за совершение особо тяжкого преступления против мира и безопасности человечества. Кроме того, молодой человек участвовал в организации деятельности экстремистской организации.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания (ИВЗ). Вскоре его передадут инициатору розыска.

Ранее стало известно, что в Барнауле 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы иностранного студента, проходившего обучение в одном из вузов Алтайского края, за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

