Студента уличили в финансировании террористов и осудили на девять лет

ФСБ: в Барнауле студент получил 9 лет колонии за финансирование террористов из ИГ

В Барнауле 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы иностранного студента, проходившего обучение в одном из вузов Алтайского края, за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а первые два года в тюрьме. Молодой человек прибыл в Россию из центральноазиатской республики.

По данным ФСБ, иностранец обучался на четвертом курсе алтайского университета. Он является приверженцем радикального ислама. Студент нашел в интернете информацию о сборе денег ИГ и переводил средства на указанный расчетный счет террористического подразделения в Сирии.

Студент также агитировал знакомых перечислять деньги террористам.