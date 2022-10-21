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11:18, 21 октября 2022Россия

Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке на Украину из Грозного новой группы добровольцев

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправилась новая группа добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Он подчеркнул, что только вставшие «на сложный и рискованный путь защиты Родины» добровольцы способны выстоять в самых сложных испытаниях. «Именно такие молодые ребята, которых переполняет любовь к своей Отчизне, ежедневно пополняют ряды союзных войск», — написал Кадыров.

Он добавил, что в зону спецоперации бойцов проводили председатель чеченского парламента Магомед Даудов, зампредседателя правительства республики Абузайд Висмурадов, замминистра внутренних дел региона Аслан Ирасханов, а также начальник «Центра хозяйственного и сервисного обслуживания» регионального МВД Роман Сулейманов. Они пожелали добровольцам успехов в выполнении боевых задач.

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Ранее Кадыров заявил, что Чечня на 254 процента перевыполнила план призыва военных в рамках спецоперации. По его словам, этого удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны. Глава республики также подчеркнул, что при необходимости в ряды российской армии готовы отправится еще тысячи добровольцев из числа местных жителей.

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Константин Лысяков
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