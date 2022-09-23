Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о «перевыполненном» плане по набору призывников

Глава Чечни Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

План призыва военных в Чечне в рамках спецоперации России перевыполнен на 254 процента. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны. Кроме того, в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества», заверил Кадыров.

«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил, что объявление частичной мобилизации в России поставило в безвыходную ситуацию киевские власти и все НАТО. По мнению чеченского главы, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности. «Очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Проведение СВО — вынужденная мера для противостояния врагу», — написал Кадыров.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало приоритетные для мобилизации военные специальности
Кадыров заявил о «перевыполненном» плане по набору призывников
Актриса Джулия Фокс прошлась по улицам в оголяющей грудь балаклаве
В России на месте магазинов ушедших брендов откроют универмаги нового формата
Стало известно о желании Захаряна сменить гражданство
Исследователь назвал два типа москвичей
Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»
Макрон заявил о своей роли в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В США рассказали о недостатке запчастей для ремонта подлодок
Пушилин заявил о группировке серьезных сил ВСУ на севере ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.