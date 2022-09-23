Кадыров заявил о «перевыполненном» плане по набору призывников

Глава Чечни Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%

План призыва военных в Чечне в рамках спецоперации России перевыполнен на 254 процента. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны. Кроме того, в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества», заверил Кадыров.

«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — отметил политик.

Ранее Кадыров заявил, что объявление частичной мобилизации в России поставило в безвыходную ситуацию киевские власти и все НАТО. По мнению чеченского главы, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности. «Очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Проведение СВО — вынужденная мера для противостояния врагу», — написал Кадыров.

