Кадыров отреагировал на объявление частичной мобилизации в России

Кадыров заявил, что частичная мобилизация в РФ станет безвыходной для Киева и НАТО

Объявление частичной мобилизации в России поставило в безвыходную ситуацию киевские власти и все НАТО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его реакция на указ президента Владимира Путина приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что полностью поддержал решение главы государства. По мнению чеченского главы, нынешняя ситуация вокруг России несет угрозу ее безопасности.

«Очень важно закончить начатую спецоперацию в Донбассе, иначе зарвавшийся противник может прийти в нашу страну, в наши города и села, в наши дома. Проведение СВО — вынужденная мера для противостояния врагу», — написал Кадыров.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. После представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил частичную мобилизацию столкновением на Украине с военным потенциалом НАТО.

Министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.