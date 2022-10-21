Российские производители пожаловались на китайских конкурентов

«Ъ»: производители строительной техники пожаловались на демпинг со стороны китайских фирм

Отечественные производители дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев увеличили продажи на 30 процентов, до 48 миллиардов рублей. Однако Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») жалуется на демпинг со стороны китайских компаний, пишет «Коммерсантъ».

В «Росспецмаше» заявили, что у иностранных компаний нет необходимости искать способы замещения комплектующих и «поэтому получили главное конкурентное преимущество». «Производители из ряда стран прибегают к демпингу, негативно влияя на развитие российского машиностроения», — заявляют в ассоциации, предлагая «защитить внутренний рынок от импорта за счет введения антидемпинговых мер и повышения ставок утильсбора».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting указывает, что укрепление рубля негативно повлияло на привлекательности российской техники по сравнению с китайской. «Нашим производителям пришлось искать альтернативных поставщиков и выстраивать новую логистику, что также негативно сказалось на конкурентоспособности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Китай начал сплавлять в Россию бракованные чипы. Доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с 2 до 40 процентов.