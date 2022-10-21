Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:23, 21 октября 2022Экономика

Российские производители пожаловались на китайских конкурентов

«Ъ»: производители строительной техники пожаловались на демпинг со стороны китайских фирм

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Отечественные производители дорожно-строительной техники (ДСТ) за девять месяцев увеличили продажи на 30 процентов, до 48 миллиардов рублей. Однако Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») жалуется на демпинг со стороны китайских компаний, пишет «Коммерсантъ».

В «Росспецмаше» заявили, что у иностранных компаний нет необходимости искать способы замещения комплектующих и «поэтому получили главное конкурентное преимущество». «Производители из ряда стран прибегают к демпингу, негативно влияя на развитие российского машиностроения», — заявляют в ассоциации, предлагая «защитить внутренний рынок от импорта за счет введения антидемпинговых мер и повышения ставок утильсбора».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting указывает, что укрепление рубля негативно повлияло на привлекательности российской техники по сравнению с китайской. «Нашим производителям пришлось искать альтернативных поставщиков и выстраивать новую логистику, что также негативно сказалось на конкурентоспособности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Китай начал сплавлять в Россию бракованные чипы. Доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с 2 до 40 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным
Мобилизованный отец двоих детей погиб на Украине
Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартире
Появились подробности отстранения Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
Российские производители пожаловались на китайских конкурентов
В России захотели ужесточить наказание за проникновение в силовые ведомства
В недрах Земли заподозрили существование неизвестного вещества
Показаны неопубликованные откровенные фото Клаудии Шиффер и Кейт Мосс из 1990-х
Призванный вопреки отсрочке IT-специалист погиб в зоне спецоперации
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.