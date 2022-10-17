Китай начал сплавлять в Россию бракованные чипы

«Ъ»: Китай нарастил поставки бракованных микрочипов в Россию в 20 раз

На фоне ввода российских войск на территорию Украины доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с двух до 40 процентов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают собеседники издания, проблема связана с отказом от сотрудничества с российскими партнерами официальных дистрибьюторов. В результате компании вынуждены самостоятельно налаживать поставки через неофициальных дилеров, а те, пользуясь отсутствием опыта проверки чипов у покупателей, сплавляют им некондиционную продукцию.

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники отметил, что если в период пандемии COVID-19 перебои в поставках были связаны с нарушением логистики, то теперь главной проблемой стали санкции. Другой источник признал, что столь резкий рост доли брака повысит стоимость конечной продукции и заметно увеличит сроки производства товаров.

Директор по производству и развитию F+ tech Евгений Кривошеев указал, что процент брака растет на фоне желания поставщиков избавиться от неликвидного товара. При этом он напомнил, что для сборки смартфона нужны 250 элементов, сервера — более тысячи. Отличить качественный товар от брака по внешнему виду, признал эксперт, сложно.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев добавил, что компаниям приходит покупать товары не напрямую у заводов, а через сложные цепочки посредников и на биржах. Качество контроля в такой ситуации неизбежно падает. Он отметил, что качество конечной продукции от такой ситуации вряд ли пострадает, поскольку она проходит проверку, но стоимость брака придется включать в конечную цену.

После резкого обострения санкционного противостояния с Западом российские власти рассматривали Пекин как основного помощника в деле обхода ограничительных мер. По итогам почти восьми месяцев продолжающегося конфликта эти ожидания в целом не оправдались. В частности, Китай отказался помогать России в поставках авиадеталей, а даже находящийся под санкциями технологический гигант Huawei ограничил сотрудничество и начал выводить бизнес.

В сентябре посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что китайская экономика зависит от торговли с Западом, поэтому Пекин не заинтересован в создании дополнительных сложностей в отношениях с западными партнерами из-за России.