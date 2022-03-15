Чиновника уволили после слов об отказе Китая поставлять запчасти для самолетов

«Ъ» сообщил об увольнении чиновника Росавиации после слов о поставках запчастей из Китая

Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, который ранее заявлял об отказе Китая от поставок в Россию запчастей для самолетов, уволен, сообщает «Коммерсантъ».

Источники газеты рассказали об увольнении Кудинова еще 10 марта, в день, когда он выступил с заявлением о Китае, к 14 марта информацию подтвердил и он сам.

Помимо вопроса с запчастями, чиновник говорил также об активном переводе иностранных самолетов российских авиакомпаний в госреестр, что также связано с санкциями и отзывом сертификатов летной годности от авиавластей Бермудских островов и Ирландии. Росавиация его слова по этому поводу опровергала.

Кудинов приводил конкретные цифры по поводу переводов самолетов в государственный реестр по разным авиакомпаниям. Позднее источники «Коммерсанта» говорили, что одна из них, «Аэрофлот», еще не перерегистрировала парк, а лишь «оплатила пошлины и зарезервировала номера в госреестре».

По словам одного из осведомленных собеседников «Коммерсанта», Кудинов мог ошибиться в цифрах, но в целом перевод бортов тайной для отрасли не был. Некоторые источники утверждают, что чиновник мог «намеренно спровоцировать свой уход», опасаясь дальнейших «пертурбаций в отрасли».

Росавиация в своем опровержении утверждала, что заявления Кудинова по поводу количества и типов самолетов в госреестре не соответствуют действительности. Указывалось, что подобные вопросы в его компетенцию не входят и он не обладает достоверными сведениями по этому поводу. Отвергались и другие заявления чиновника, «касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов». Кудинов говорил, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов иностранного производства лизингодателям.