Росавиация опровергла заявление о самолетах в реестре и лизинге

Росавиация опровергла планы властей вернуть часть иностранных самолетов лизингодателям

В пресс-службе Росавиации официально опровергли слова начальника управления агентства Валерия Кудинова о количестве самолетов, находящихся в госреестре и лизинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

В ведомстве указали, что заявления Кудинова не соответствуют действительности, подобные вопросы в его компетенцию не входят и он не обладает достоверными сведениями по этому поводу. Также в Росавиации отметили, что Кудинов в целом не уполномочен делать официальные заявления от ее имени. «Не соответствуют действительности и другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов», — говорится в сообщении.

Ранее Кудинов говорил, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов иностранного производства лизингодателям. «Часть флота будет возвращена», — заверил Кудинов, добавив, что авиакомпании сами будут решать, какие именно самолеты они захотят вернуть.

Также он рассказал, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах.