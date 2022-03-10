В России захотели отдать часть иностранных самолетов

В Росавиации заявили, что часть зарубежных самолетов вернут лизингодателям

Российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов иностранного производства лизингодателям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

«Часть флота будет возвращена», — заверил Кудинов, добавив, что авиакомпании сами будут решать, какие именно самолеты они захотят вернуть.

Также в ведомстве добавили, что ситуация с западными санкциями, направленными против российской авиации, не скажется на стоимости авиабилетов для пассажиров. «Я думаю, что нет, не скажется», — поделился мнением начальник управления поддержания летной годности воздушных судов.

Ранее в марте Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair.