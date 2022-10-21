В Крыму оценили слова Маска о принадлежности полуострова России

Глава Крыма Аксенов заявил, что слова Маска по полуострову не повлияют на позицию Запада

Заявление американского предпринимателя Илона Маска о принадлежности Крыма России звучит здраво, однако оно не способно повлиять на позицию коллективного Запада. Такое мнение выразил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью «Известиям».

«Западные политики, правда, в основном бывшие, иногда высказывают подобные мысли. Но на позицию коллективного Запада все это никак не влияет», — сказал Аксенов.

По его словам, поменять позицию стран Запада глобально может только полный разгром властей Украины. «И то эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент», — полагает глава Крыма.

Ранее Маск отмечал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны. Он также сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора.