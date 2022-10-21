Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:58, 21 октября 2022Россия

В Крыму оценили слова Маска о принадлежности полуострова России

Глава Крыма Аксенов заявил, что слова Маска по полуострову не повлияют на позицию Запада
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявление американского предпринимателя Илона Маска о принадлежности Крыма России звучит здраво, однако оно не способно повлиять на позицию коллективного Запада. Такое мнение выразил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью «Известиям».

«Западные политики, правда, в основном бывшие, иногда высказывают подобные мысли. Но на позицию коллективного Запада все это никак не влияет», — сказал Аксенов.

По его словам, поменять позицию стран Запада глобально может только полный разгром властей Украины. «И то эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент», — полагает глава Крыма.

Ранее Маск отмечал, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны. Он также сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине
Названы причины осеннего «обострения» в интимной жизни
Суд США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Маск оценил комментарий Медведева об отставке Трасс
Молодой человек украл прах покойной ради наркотиков
В России раскрыли последствия отставки Трасс
В Крыму оценили слова Маска о принадлежности полуострова России
Раскрыты обвинения США в отношении сына губернатора Красноярского края
Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.