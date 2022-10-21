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05:37, 21 октября 2022Из жизни

Женщина погибла от удара молнии в ухо

The Sun: молния ударила в ухо отдыхающей на пляже британки

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании погибла в результате удара молнии, когда вместе с двумя детьми отдыхала в хорватском городе Сплит. Об этом сообщает издание The Sun.

Молния ударила в ухо 48-летней Даниэллы ДиМамбро, когда она была на пляже. В результате британка перенесла остановку сердца. Очевидцы попытались провести сердечно-легочную реанимацию, затем женщину доставили в больницу. Позднее ее перевезли в Великобританию для лечения.

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Несмотря на усилия врачей, ДиМамбро скончалась. Специалист, участвовавший в ее лечении в Лондоне, заявил, что у женщины было мало шансов восстановиться после такой травмы.

Коронер Мэйрин Кейси заявила, что причиной смерти было повреждение мозга. Она выразила соболезнования семье женщины.

Ранее сообщалось, что житель города Абингдон, Великобритания, получил серьезные травмы из-за удара молнии. Разряд ударил в мужчину, когда тот сидел в собственной гостиной и проходил игру Stray на приставке Playstation 5.

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Алиса Дмитриева
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