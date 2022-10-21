Европа через пару недель начнет получать газ от нового поставщика

Мозамбик собрался отправить в Европу первый танкер с СПГ через пару недель

В конце октября или начале октября Мозамбик собрался отправить первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с плавучего терминала Coral Sul, который находится под управлением нефтегазовой компании Eni. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Reuters.

Газовоз для погрузки уже прибыл к побережью на севере страны. Новый поставщик позволит смягчить энергетический кризис в Европе, увеличив предложение на рынке СПГ. При этом в последние пару недель биржевая стоимость газа в регионе на фоне снижения опасений по поводу поставок снизилась почти на треть.

Eni открыла месторождение Coral South в 2012 году. Строительство плавучего завода по производству СПГ начато в 2017-м, при этом компании удалось выдержать график в условиях пандемии COVID-19, вооруженного конфликта в Мозамбике и резком падении цен на газ несколько лет назад.

Развивать производство СПГ в Мозамбике также планирует TotalEnergies, но компании пришлось приостановить проект из-за проблем с безопасностью. Предполагается, что возобновить его удастся в 2023 году. Кроме того, в начале следующего года окончательное инвестиционное решение по поводу собственного проекта в стране может принять ExxonMobil.

СПГ-проекты стали особенно интересными для инвесторов из-за намерения Европы отказаться от российских энергоресурсов из-за ввода российских войск на территорию Украины. Комментируя намерение президента России Владимира Путина устроить новый газовый хаб в Турции, представитель Еврокомиссии Тим Макфи указал, что решение избегать контрактов с Россией окончательное.