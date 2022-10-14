В Европе высказались о создании газового хаба в Турции

Представитель Еврокомиссии Макфи: ЕС стремится быстрее снизить зависимости от газа из РФ

Европа стремится как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, «и инфраструктура здесь ни при чем». Такими словами прокомментировал идею России создать международный газовый хаб в Турции представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, пишет РИА Новости.

«У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу — это то, от чего мы уходим», — сказал он.

Предложение построить новую газотранспортную систему поступило 12 октября от президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что при помощи еще одного центра утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря. Таким образом, европейские покупатели российского газа смогут получать топливо через «Турецкий поток».

Уже 14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале работы над новым газовым хабом после проведения ряда необходимых переговоров. По его словам, он будет построен в кратчайшие сроки в европейской части Турции, в районе Фракия.