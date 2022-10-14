Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки

Президент Турции Эрдоган объявил об оперативном создании международного газового хаба

Турция и Россия договорились о создании международного газового хаба — он будет построен в европейской части Турции в кратчайшие сроки, объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает ТАСС.

По итогам переговоров турецкого президента с его российским коллегой Владимиром Путиным наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия. Главы государств уже поручили министрам энергетики начать соответствующие работы. При строительстве будут приниматься необходимые меры безопасности, отметил Эрдоган.

Новый хаб может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Соответствующее предложение поступило от президента России 12 октября. Путин сообщил, что при помощи еще одной газопроводной системы можно будет переместить утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» в регион Черного моря. Таким образом, европейские покупатели российского газа смогут получать топливо через «Турецкий поток».

Ранее российский президент сказал, что газопровод «Турецкий поток» продолжает успешно работать, несмотря на попытки диверсий. Он также добавил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на российское топливо, а также назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках».